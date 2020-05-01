РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров ответил на 29 вопросов жителей в программе «Прямой разговор» в эфире ТВ, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В ходе программы, которую провели 30 апреля в формате видеоконференции с участием городских интернет-сообществ и представителей муниципальных СМИ, Юров ответил на вопросы жителей Балашихи, в том числе на те, которые они ранее задавали в социальных сетях.

«Программа «Прямой разговор» продлилась больше часа. Глава Балашихи ответил на 29 вопросов. Речь шла о работе городских медучреждений в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и о принимаемых мерах по предотвращению ее распространения», - говорится в сообщении.

Он также ответил на вопросы, касающиеся перепрофилирования медицинских учреждений, наличия средств индивидуальной защиты, медицинской помощи, не связанной с Covid-19, дистанционного образования, поддержки бизнеса и другие.

Из-за развития пандемии коронавируса глава Балашихи провел такую беседу в эфире телеканала «Балашиха 360» по видеосвязи во второй раз.

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1 МАЯ

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