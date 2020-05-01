РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мая. Студия изобразительного искусства «АРТ-Поколение» МБУК ЦКД «Марфино» в Мытищах проведет в пятницу прямую трансляцию на тему весеннего декора для дома, сообщается в Instagram-аккаунте студии.



«Дорогие друзья, в пятницу в 13:00 не пропустите программу «Полезный блог». Праздничный весенний выпуск в прямом эфире! Наши друзья из ДК «Новосельцево», ДК «Красная Горка» и ЦКД «Марфино» поделятся своими секретами весеннего декора для дома», - говорится в сообщении.

Ссылка на трансляцию появится за час до эфира в сообществах студии в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.