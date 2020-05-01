РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. По 11 мая временно изменилось движение поездов на МЦД-2 между станциями Курская и Дмитровская в обе стороны, сообщается на сайте АО «ЦППК».

С 1 по 11 мая в дневное время изменяются графики движения пригородных поездов на Белорусском, Савеловском, Курском и Рижском направлениях МЖД. В связи с проведением путевых работ по развитию инфраструктуры часть поездов будет следовать с увеличенным интервалом, у некоторых изменится маршрут следования.

«На МЦД-2 с 1 по 11 мая с 10:30 до 13:30 не будет движения от станции Дмитровская до станции Курская в обе стороны - электропоезда также будут следовать по укороченным маршрутам. Обращаем ваше внимание, что с 13:30 до 18:25 поезда на МЦД-2 будут курсировать с увеличенным интервалом», - говорится в сообщении.

На МЦД-1 со 2 по 5 мая и с 9 по 11 мая включительно некоторые рейсы будут отменены, часть поездов проследует по укороченному маршруту.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.

Компания просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и по возможности оставаться дома. Если поездку отложить нельзя, пользуйтесь бесконтактными способами оплаты проезда, чаще мойте руки, не трогайте лицо, дезинфицируйте гаджеты и другие предметы, которыми часто пользуетесь, и соблюдайте другие рекомендации профильных организаций.

С 15 апреля необходим цифровой пропуск для проезда в общественном транспорте в Москве и Московской области, в том числе на все пригородные электропоезда.