РИАМО - 1 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев акцентировал внимание на том, что индекс самоизоляции в муниципалитетах не должен опускаться ниже 3 баллов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев провел видеоселектор с главами городских округов.

«Важен дальнейший контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан, наличием цифровых пропусков, работой предприятий в соответствии с предписаниями», - говорится в сообщении.

На майские праздники в Московской области усилены службы ЖКХ, МЧС, здравоохранения, правоохранительных органов.

В работе по контролю за соблюдением режима самоизоляции в регионе задействуют свыше 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов и органов власти.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- В Москве за сутки скончались 47 пациентов с подтвержденным коронавирусом, у них также была пневмония.



- В больницах столицы на сегодняшний день 17 тысяч человек лежат с коронавирусной инфекцией.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Премьер‑министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом.

Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег.

- Продажу медицинских масок в одни руки могут ограничить в Подмосковье. Это необходимо, чтобы не вызвать дефицит товара в регионе.

- Еще 500 тысяч масок планируют раздать бесплатно жителям Подмосковья. В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение медицинских масок.

- Самые важные новости дня в карточках

- Волонтерам разрешили бесплатную парковку в Москве. На них частично распространили программы поддержки, предусмотренные для врачей, борющихся с Covid-19

- В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение масок. Их надо будет носить в общественном транспорте, магазинах и везде, где человек соприкасается с другими.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.