РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мая. МБУ ДО «Детская архитектурно-художественная школа «Архимед» городского округа Мытищи проводит конкурс рисунков Солнца, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«А вы знали, что 3 мая отмечается День Солнца? Он учрежден Международным обществом солнечной энергии в 1984 году. Суть этого дня - сосредоточить усилия интеллектуалов всей планеты на разработке способов широкого использования возобновляемых источников энергии, так бескорыстно подаренных нам природой. И в связи с этим, у нас есть предложение, давайте нарисуем Солнце!» - говорится в сообщении.

Рисунки для конкурса следует присылать в директ-сообщения Instagram-аккаунта школы.