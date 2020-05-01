РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. В Климовской городской больнице №2 подмосковного Подольска с начала пандемии пролечилось 106 пациентов с коронавирусом, сообщается в группе «ГБУЗ-МО КГБ» в соцсети «ВКонтакте».

Несколько месяцев тысячи врачей по всему миру ведут борьбу с новым вирусом. Все силы, знания и умения брошены на то, чтобы спасти как можно больше жизней. Врачи, медсестры, санитарки Климовской городской больницы №2 с февраля в этой борьбе.

«В моем понимании они герои. Потому что осознанно идут к пациентам, отлично зная статистику и понимая, что имеют все шансы заболеть. Идут, потому что по-другому не могут. За этот период у нас пролечилось 106 пациентов. Не так много в цифрах, но бесконечно много в эмоциях. Каждый из пациентов выстрадан. Есть наши маленькие победы. Но в цене человеческой жизни они огромны. Это счастье и радость, когда их снимаешь с ИВЛ, учишь дышать, когда они просто меньше кашляют и начинают капризничать по пустякам», - сказала главный врач медучреждения Иоланта Буравцова.

По ее словам, пациенты были со всей Московской области. За этот период в больнице ни один человек не умер.

Это абсолютно реальная борьба реальных людей, которая происходит здесь и сейчас. Оставайтесь дома, чтобы помочь в этой борьбе.

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Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег.

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Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

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