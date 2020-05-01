РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. В подмосковном Подольске с 20 по 30 апреля доноры сдали 93 литра крови, сообщается в группе «Подольская станция переливания крови» в соцсети «ВКонтакте».

«С 20 по 30 апреля на Подольской станции переливания крови сдали кровь 167 доноров, из них 39 - впервые. В результате заготовили 93 литра цельной крови, у 30 доноров взяли около 18 литров плазмы, у 14 доноров - тромбоциты. Спасибо, что остаетесь донорами, что дарите частичку добра всем нуждающимся», - говорится в сообщении.

Желающих сдать кровь ждут с 6 по 8 мая с 8:00 до 13:00, при себе иметь паспорт. С 12 мая прием по обычному расписанию. Подольская станция переливания крови находится на улице Кирова, 9. Телефон: 8(496)754-59-81.