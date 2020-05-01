РИАМО - 1 мая. В Таганском районе столицы завершилась масштабная реставрация главного дома городской усадьбы XIX века, все работы проходили под контролем департамента культурного наследия, работы по сохранению главного дома были завершены перед введением режима самоизоляции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Реставраторы привели в порядок и фасады, и интерьеры здания. Отмечу, что к нему примыкает небольшой дом, который был отреставрирован по программе льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр» в 2017 году. Таким образом, теперь исторической облик возвращен всей усадьбе», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Во время работ от старых наслоений краски и штукатурки были расчищены фасады, проведена вычинка кирпичной кладки, устранены все дефекты, в том числе трещины и сколы. Затем здание вновь окрасили и оштукатурили, все поверхности обработали защитными составами.

Особое внимание было уделено изящному лепному декору фасадов: наличникам, рустованным лопаткам и тягам, карнизам и графическим рустам. Кроме того, специалисты обновили кровлю здания, окна и двери.