РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. Иномарка перевернулась на крышу на Большой Серпуховской улице в подмосковном Подольске, в результате ДТП никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по Подольску.

Дорожно-транспортное происшествие произошло у автобусной остановки «Автоколонна №1127» за пешеходным переходом на большой Серпуховской улице 30 апреля вечером.

«Я проезжал в районе 20:10 мимо и увидел, что за пешеходным переходом стоит перевернутая на крышу иномарка. Рядом были сотрудники ГИБДД и другие машины. Машины скорой помощи я не видел», - сказал очевидец ДТП.

По словам сотрудника ОГИБДД УМВД России по Подольску, в результате данного ДТП никто не пострадал.