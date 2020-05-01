РИАМО - 1 мая. Столичное правительство совместно с городским бизнес-сообществом разработало алгоритм действий для самозанятых во время режима самоизоляции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы считаем, что в текущей экономической ситуации очень важно помочь тем, кто использует налог на профессиональный доход, и первый шаг в этом — разработка специальных алгоритмов, которые помогут им максимально эффективно и без потерь адаптироваться к новым реалиям», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В алгоритме рассказывается о правилах регистрации для получения цифровых пропусков, об особенностях получения выплат по безработице для москвичей, которые сняты с учета.

Также в документе можно узнать о мерах поддержки для самозанятых, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей: открытии счета для получения денежных средств, участии в закупках, а также об агрегаторах, платформах и маркетплейсах.

В рабочую группу по созданию алгоритма вошли представители департамента предпринимательства и инновационного развития, департамента по конкурентной политике, проекта mbm.mos, штаба по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной.

Также к рабочей группе могут присоединиться эксперты, которые будут совершенствовать и развивать институт самозанятых.

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