РИАМО - 1 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что премьер-министр страны Михаил Мишустин может покинуть свой пост после прохождения лечения от Covid-19, сообщает РИА Новости.
Мишустин заразился коронавирусной инфекцией и начал лечиться. Сейчас его обязанности временно исполняет первый заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов. Некоторые СМИ сообщили, что российский премьер может не вернуться в свое кресло.
«Это ерунда», - сказал Песков об уходе Мишустина с поста председателя правительства.
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Текстовая трансляция
30 АПРЕЛЯ
- В Москве за сутки скончались 47 пациентов с подтвержденным коронавирусом, у них также была пневмония.
- В больницах столицы на сегодняшний день 17 тысяч человек лежат с коронавирусной инфекцией.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Премьер‑министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
- Продажу медицинских масок в одни руки могут ограничить в Подмосковье. Это необходимо, чтобы не вызвать дефицит товара в регионе.
- Еще 500 тысяч масок планируют раздать бесплатно жителям Подмосковья. В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение медицинских масок.
- Самые важные новости дня в карточках
- Волонтерам разрешили бесплатную парковку в Москве. На них частично распространили программы поддержки, предусмотренные для врачей, борющихся с Covid-19
- В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение масок. Их надо будет носить в общественном транспорте, магазинах и везде, где человек соприкасается с другими.
Носите ли вы медицинскую маску?
- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»
- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.
- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.
- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,
- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.
- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.
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