РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мая. Московский государственный областной университет (МГОУ) городского округа Мытищи проведет в пятницу онлайн-лекцию про образ 1 Мая в искусстве, сообщается в Instagram-аккаунте университета.

«Мир! Труд! Май! - модно и стильно. А как это отображается в искусстве, вы сможете узнать совсем скоро на лекции Дениса Карпова. В рамках лекции будут обсуждаться следующие вопросы: в чем актуальность Первомая, как этот праздник поменял отношение к искусству, что такое социалистический реализм, как оформляли Красную площадь и советский плакат, зачем покупать агитационный фарфор и текстиль», - говорится в сообщении.

Начало онлайн-мероприятия в 17:00, пройти регистрацию можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.