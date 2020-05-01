РИАМО - 1 мая. Наружное освещение вдоль 27 автомобильных дорог построят в Подмосковье в 2021 году по результатам голосования на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Голосование прошло с 1 по 31 марта, в нем приняли участие более 21,8 тысяч жителей Московской области.

«По результатам голосования на портале «Добродел» выбраны 27 дорог регионального значения в 18 муниципальных образованиях, которые набрали наибольшее количество голосов. На этих участках в 2021 году будут построены новые линии освещения общей протяженностью порядка 90 километров», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В городском округе Подольск линии освещения длиной 2,8 километра появятся на трех региональных дорогах: от улицы Высотная Подольска до населенного пункта Северово вдоль парка, от улицы 43-й Армии до деревни Докукино, на дороге от деревни Александровки до поселка Лесные Поляны.

В городском округе Чехов построят более 7,5 километра наружного освещения на дороге, ведущей от Страсимферопольского шоссе через населенный пункт Кулаково до станции «Луч», а также в районе населенного пункта Гришенки и Сенино.

В городском округе Кашира около 4,5 километра линий наружного освещения появятся на двух дорогах в районе населенных пунктов Большое Кропотово и Большое Руново, Богатищево, Срезнево.

В городском округе Орехово-Зуево более 16 километров освещения построят на двух участках двух региональных дорог.

Также освещение длиной порядка 13 километров построят на трех участках двух дорог Воскресенского городского округа в районе населенных пунктов Елкино, Ильино, Шиньково, Перхурово, Осташево и Потасовское.

В Зарайске светлее станет в районе населенного пункта Чулки-Соколово и Протекино, а в Долгопрудном – на Старом направлении Дмитровского шоссе с 0,3 по 1,2 километра.

Более шести километров линий наружного освещения построят в городского округе Егорьевск на дорогах «Егорьевск – Шувое» от Владимирской улицы через Егорьевское шоссе до населенного пункта Ширяевская и Данилово, «МБК – Егорьевск – МЕТК» в районе поселка Нового до Советской улицы.

Также новые линии освещения построят в Серпухове на улицах Войкова и Бутурлино, в Павлово-Посадском городском округе на дороге «Павловский Посад – Красная Дубрава» от улицы Кирова, в районе населенных пунктов Ковригино, Демидово и Красная Дубрава.