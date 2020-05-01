РИАМО - 1 мая. Московские парки подготовили для посетителей своих сайтов онлайн-занятия, которые будут проходить ежедневно, уже доступно более 200 занятий, их слушатели узнают, как выращивать чайные розы, научиться выставлять свет для фотографий, создавать картины в технике граттажа и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Познавательную программу для горожан подготовили 20 парков. В нее вошли, например, мастер-классы по фотографии и живописи, лекции по литературе и искусству. Новые онлайн-занятия выходят каждый день», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Например, «Музеон» опубликовал серию мастер-классов по живописи. Участникам объяснят, как рисовать цветы и пейзажи, создавать открытки. Уже на первом виртуальном уроке можно узнать, как изобразить крокусы в технике акварельного скетчинга.

В соцсетях Лианозовского парка представлены творческие занятия для детей старше шести лет, их проводит педагог художественной студии парка Анастасия Шальнова. На одном из уроков она учит рисовать лису акварелью.

Измайловский парк устроит занятия педагогов выставочного павильона «Арт-парк». На одном из мастер-классов участники создадут коллаж из разноцветных кусочков бумаги, вдохновляясь работами испанского живописца Жоана Миро. Все занятия доступны на сайте Измайловского парка.