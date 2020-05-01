РИАМО - 1 мая. На следующей неделе в Москве планируют отключить отопление, сразу после этого в городе начнется подготовка к следующей зиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Буквально через несколько дней - 6-7 мая - мы отключим отопление. И город надо готовить к работе в следующий зимний период. Если мы его не подготовим, то мы можем и зиму качественно не пройти», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Он добавил, что последние 11 зим в Москве не было серьезных аварий или отключений в коммунальной сети.

«Поэтому мы сейчас усиленно параллельно занимаемся подготовкой тепло-, водомагистралей, энергетических магистралей, газовых, подготовка и всех наших станций перекачки, генерации тепла и электроэнергии к работе в зимний период»,- добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что подготовка к зиме - это очень серьезная работа, и коммунальщики города данную работу не останавливают.