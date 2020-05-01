РИАМО - 1 мая. Жителей региона просят высказать свое мнение о работе мобильного сервиса «Подмосковные стройки» на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Опрос стартовал 30 апреля и завершится 15 мая. В ведомстве уточняют, что ответы очень важны для дальнейшего развития мобильного сервиса «Подмосковные стройки».

«Наша задача максимально оперативно и правдиво информировать граждан о строительстве в регионе. Уже сейчас в мобильном сервисе «Подмосковные стройки» размещены актуальные сведения более чем по 3 тысячам объектов жилого и нежилого назначения», - сказал начальник Главного управления Государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

«Подмосковные стройки» ежедневно используют около двух тысяч человек.

Всем объектам на карте мобильного сервиса присвоен цветовой значок. Это сделано для более удобного понимания ситуации с строительством объекта. Синим значком на карте отмечены те объекты, строительство которых только планируется и не начато. Зеленым помечено строительство объекта, которое ведется в графике, либо полностью завершено и находится на стадии оформления. Желтым помечены те объекты, которые уже вышли за пределы графика и отставание составляет до шести месяцев. Красным помечены те, которые отстают на шесть месяцев.

В карточке размещается информация о строительстве: наименование объекта, адрес, застройщик, статус строительства, информация о ходе работ, эскроу-счета, актуальные фотографии.