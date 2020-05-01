РИАМО - 1 мая. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5766», - сказала Ракова.

В каждом конкретном случае заражения Сovid-19 лечение назначается врачом в зависимости от того, какие симптомы у пациента, какая тяжесть заболевания. Также лечение назначают в соответствии с отечественными и международными рекомендациями.

Врачи предупреждают, что заниматься самолечением не нужно.

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