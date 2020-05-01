РИАМО - 1 мая. Сотрудники коммунальных служб в столице раз в три дня походят тестирование на коронавирусную инфекцию, на минувшей неделе анализы сдали около 10,5 тысяч сотрудников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Коммунальщики в обязательном порядке проходят через тесты. Раз в три дня специалистов, работающих на станциях водоподготовки, в системе «Мосгаза», энергетических компаниях, проверяем. На прошлой неделе 10,5 тысяч человек были подвержены тестированию», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Он добавил, что ежедневно у работников коммунальных служб проверяют температуру тела.

«Если какое-то заболевание проявляется, мы работника изолируем. И дальше по линии медицины решаем все вопросы», - добавил Бирюков.

Всего в столице с начала пандемии было выявлено 53 739 случаев заражения Covid-19. в мегаполисе действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей.