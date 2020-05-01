РИАМО - 1 мая. В период самоизоляции в столице на дневную вахту выходит около 300 тысяч коммунальщиков, которые продолжают следить за чистотой в городе и занимаются подачей электроэнергии и тепла в дома, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня на трудовой вахте ежедневно примерно около 300 тысяч человек, а может даже больше, занимаются генерацией электроэнергии, тепла, подачей этих ресурсов», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Он добавил, что в городе также проводятся дорожные уборки. Каждый день на улицы мегаполиса выходит почти 70 тысяч дворников.

В пятницу в городе будут проводить шестую масштабную дезинфекцию всех дорог и общественных пространств. Данные работы организованы в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В общей сложности рабочим предстоит продезинфицировать свыше 300 миллионов квадратных метров различных площадей.