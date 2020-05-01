РИАМО - 1 мая. В пятницу в Подмосковье и Москве ожидается погода без осадков, воздух может прогреться до плюс 13 градусов, такая температура будет ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - 11-13, по области - 8-13 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 40%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что такая температура будет ниже климатической нормы, атмосферное давление немного подрастет, содержание кислорода в приземном слое воздухе прогнозируется пониженное.

Метеочувствительные люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями, гипотоники и гипертоники, с вегето-сосудистой дистонией, проявлениями психологического дискомфорта могут более болезненно реагировать на такие внешние условия.