РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, число заразившихся выросло до 477, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 793 новых случая заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 11710 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 430 человек выписали домой из стационаров, 93 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 477 случаев заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 29 апреля в Балашихе было зафиксировано 396 заболевших коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

Ранее для борьбы с коронавирусной инфекцией губернатор Подмосковья продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно.