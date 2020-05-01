РИАМО – 1 мая. С 6 по 9 мая сотрудники «Почты России» доставят ветеранам более 1 миллиона персональных поздравлений от президента страны Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

На лицевой стороне поздравительной открытки размещены кадры фотохроники ВОВ. На оборотной стороне – фрагмент фотографии Н. Ситникова «Салют на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне».

«Основная задача «Почты России» – вручить поздравления всем получателям без исключения. Если в основной период доставки почтальон не застанет ветерана дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно предлагать ветерану доставку», - говорится в сообщении.

Если окажется, что получатель переехал, «Почта России» выяснит его новый адрес и перенаправит письмо.

«Почта России» предпримет дополнительные меры защиты, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность получателей при доставке поздравлений главы государства. Письма перевозят в герметичных емкостях, которые исключают контакты отправлений с людьми вне сортировочных центров. На каждом этапе ведется контроль за состоянием здоровья сотрудников, регулярно измеряется температура тела.

Работники почты обеспечены средствами индивидуальной защиты. Почтальоны будут вручать поздравления на дому без физического контакта, соблюдая дистанцию с получателем более 1,5 метров. После каждого визита и перед каждым визитом почтальон будет обрабатывать руки кожным антисептиком.