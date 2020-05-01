РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мая. 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в городском округе Мытищи, всего теперь в округе 486 заболевших, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье за прошлые сутки выявили 793 случая заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 11 710 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 93 человека. Выздоровели и выписались 430 человек. В городском округе Мытищи выявили 486 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа Мытищи 29 апреля составляло 451. В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800)550-50-30.