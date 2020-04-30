РИАМО - 30 апр. «Мосгаз» с момента введения режима самоизоляции в столице работает в специальном режиме, большинство сотрудников продолжает находиться на своих рабочих местах, при этом реализован комплекс мероприятий для минимизации распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В «Мосгазе» обращают внимание, что аварийные службы переведены в режим повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасное газоснабжение потребителей.

«При этом для того, чтобы исключить вероятность распространения инфекции при выезде на заявки в квартиры москвичей, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты: костюмами, масками, дезинфицирующими средствами. Мы просим москвичей не удивляться внешнему виду сотрудников и отнестись с пониманием к использованию ими защитных костюмов», - сказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

В компании минимизировали личные контакты, работникам рекомендовано общаться по телефонам или по видеоконференцсвязи. Совещания на предприятии проводятся также в видеоформате.

Ключевые газораспределительные объекты столицы подключены к системе цифрового управления из центральной диспетчерской «Мосгаза» и не требуют постоянного присутствия персонала.

«Реализованная в «Мосгазе» программа цифровизации газового хозяйства позволяет нам сегодня в режиме реального времени видеть и управлять всем газовым комплексом. Поэтому необходимости в дополнительном посещении ключевых объектов нет, все параметры мы контролируем дистанционно из Центральной диспетчерской», - подытожил Гасангаджиев.