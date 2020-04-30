РИАМО - 30 апр. В Московской области, несмотря на продление действия пропускного режима, порядок оформления цифровых пропусков для поездок не изменится, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«При планировании маршрутов поездок на личном автотранспорте необходимо принимать во внимание меры по ограничению движения. В целях минимизации использования транспортных средств - осуществлять такие поездки только в случае крайней необходимости», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

При этом при себе необходимо иметь паспорт и документы на автомобиль, цифровой пропуск, справку о временной регистрации, трудовой договор и прочее.

При этом QR-коды, оформленные для передвижения по Москве, также действуют на территории области.

«Учитывая, что все ограничения вводятся решением региональных властей, перед поездкой необходимо изучить всю информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут», - добавила Петрова.

Она призвала граждан пользоваться только только оперативной информацией, так как ситуация в разных регионах и городах может изменяться ежесуточно в зависимости от осложнения или улучшения эпидемиологической обстановки.

При этом по возможности стоит отказаться от межрегиональных поездок.

Пропускной режим продлили по 11 мая включительно. На этот же срок придется продлить пропуска, если есть необходимость ездить на работу. При этом цифровые пропуска для жителей Подмосковья, продолжающих трудовую деятельность, срок действия которых истекал 30 апреля, продолжат действовать до 4 мая.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- В Москве за сутки скончались 47 пациентов с подтвержденным коронавирусом, у них также была пневмония.



- В больницах столицы на сегодняшний день 17 тысяч человек лежат с коронавирусной инфекцией.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Премьер‑министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом.

Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег.

- Продажу медицинских масок в одни руки могут ограничить в Подмосковье. Это необходимо, чтобы не вызвать дефицит товара в регионе.

- Еще 500 тысяч масок планируют раздать бесплатно жителям Подмосковья. В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение медицинских масок.

- Самые важные новости дня в карточках

- Волонтерам разрешили бесплатную парковку в Москве. На них частично распространили программы поддержки, предусмотренные для врачей, борющихся с Covid-19

- В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение масок. Их надо будет носить в общественном транспорте, магазинах и везде, где человек соприкасается с другими.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.