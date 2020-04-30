РИАМО - 30 апр. В столице порядка 4,5 тысяч медиков, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией, расселили в трехзвездочные гостиницы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Часть гостиничного бизнеса переключилась на услуги, которые город заказывает для врачей. Мы зарезервировали около 13 тысяч гостиничных мест, это в трехзвездочных гостиницах, то есть, практически все гостиничные номера забронировали и выкупили. Сегодня в них уже проживают 4,5 тысячи врачей», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, с одной стороны, город помогает врачам, чтобы они не уезжали домой и не подвергали риску своих близких, так как медики находятся на первой линии фронта борьбы с инфекцией и входят в группу риска.

«С другой стороны, мы помогли и гостиничному бизнесу решить свои проблемы», - заключил мэр.

Московские медики уже с марта получают надбавки. Врачи – по 70 тысяч рублей, средний медицинский персонал – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал и другие – по 30 тысяч рублей. Эти выплаты идут из городского бюджета.

Также надбавку получат и врачи скорой помощи, она составит 50 тысяч рублей ежемесячно. Фельдшеры, медсестры и водители получат выплаты в размере 25 тысяч рублей.

Кроме того, медикам будут выплачены федеральные надбавки.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- В Москве за сутки скончались 47 пациентов с подтвержденным коронавирусом, у них также была пневмония.



- В больницах столицы на сегодняшний день 17 тысяч человек лежат с коронавирусной инфекцией.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Премьер‑министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом.

Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег.

- Продажу медицинских масок в одни руки могут ограничить в Подмосковье. Это необходимо, чтобы не вызвать дефицит товара в регионе.

- Еще 500 тысяч масок планируют раздать бесплатно жителям Подмосковья. В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение медицинских масок.

- Самые важные новости дня в карточках

- Волонтерам разрешили бесплатную парковку в Москве. На них частично распространили программы поддержки, предусмотренные для врачей, борющихся с Covid-19

- В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение масок. Их надо будет носить в общественном транспорте, магазинах и везде, где человек соприкасается с другими.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.