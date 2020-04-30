РИАМО - 30 апр. Подмосковная фирма «Сырный дом» – подразделение группы компаний «Рота-Агро» – получила международный сертификат соответствия менеджменту безопасности пищевой продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Получение сертификата соответствия – обязательная процедура для предприятий, работающих в серийном производстве. Мы в очередной раз подтвердили высокий уровень качества нашей продукции – сыров, которые готовим по лучшим европейским технологиям из отборного молока с собственных ферм», – сказал генеральный директор ООО «Сырный дом» Филипп Колесников.

Компания «Рота-Агро» является одним из лидеров по выработке молока в Московской области. Фермы агрохолдинга содержат примерно 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Каждый день надои достигают 70 тысяч литров.

Сейчас «Рота-Агро» владеет самым большим в России поголовьем французской молочной породы овец лакон – свыше 700 голов, среди них дойного стада – около 400. В месяц они дают до десяти тонн молока.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин сообщал, что данная компания одной из первых в России два года назад начала заниматься молочным овцеводством.