РИАМО - 30 апр. 112 жителей Москвы обратились в больницы за минувшую неделю с жалобами на укусы клещей, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Случаи укусов в основном произошли на территории Московской области, а также во Владимирской, Калужской, Липецкой, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

«На территории Москвы зарегистрировано семь случаев присасывания клещей при посещении лесопарковых зон», - говорится в сообщении.

При этом с начала года против клещевого вирусного энцефалита привито 7718 человек, из них – 2807 детей, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Также в Москве приступили к акарицидным обработкам. По состоянию на 28 апреля обработана территория площадью 28,6 гектара.