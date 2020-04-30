РИАМО - 30 апр. Российская компания «Кальцефибра» и АО «Корпорация развития Московской области» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по производству чулочно-носочных изделий и сырьевой полиамидной нити на территории индустриального парка «Есипово», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Новую производственную площадка будут запускать в два этапа. Общая площадь земельного участка для реализации проектов 1-ой и 2-ой очереди составляет 20 тысяч квадратных метров.

«Общий объем инвестиций в проект составит 1,2 миллиарда рублей. Компания планирует создать 105 рабочих мест», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В первую очередь компания «Кальцефибра» начнет производить чулочно-носочные изделия.

Вторым запустят производство полиамидной нити из гранул ПА6 (капролактам). Его особенность в том, что оно не загрязняет окружающую среду и не имеет требований к особой географии расположения.