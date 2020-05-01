РИАМО - 1 мая. С пятницы на портале «Добродел» стартует голосование за выбор объектов наружного освещения для включения в проект «Светлый город» в Подмосковье на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«С 1 мая по 1 июня на портале «Добродел» будет проходить голосование за выбор объектов наружного и архитектурно-художественного освещения для включения в проект «Светлый город» на 2021 год», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Жителям региона для голосования на выбор предлагаются объекты наружного и архитектурно-художественного освещения. По результатам голосования те объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут рассмотрены для включения в проект «Светлый город» на 2021 год.

В числе объектов для выбора при голосовании могут быть как общественные пространства: бульвары, набережные, центральные улицы, площади, скверы, так и памятники истории и архитектуры: монументы, музеи, храмы.

Проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения по двум направлениям: функционального наружного освещения улиц, дорог, мест для отдыха и архитектурно-художественной подсветки фасадов и монументов.

Приоритетом является энергосберегающий подход к источникам освещения, а также создание комфортной среды в темное время суток.

Всего с 2017 по 2019 годы построено 3099 объектов систем наружного освещения, из них: 2123 улиц, 738 дворовых территорий, 80 скверов, 151 объект архитектурно-художественной подсветки. Ежегодно на территории Подмосковья строится и ремонтируется 600 километров линий наружного освещения.