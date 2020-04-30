РИАМО - 30 апр. Сотрудники центра занятости «Моя работа» рассказали москвичам, как можно встать на учет в качестве безработного, если невозможно предоставить данные трудовой книжки, говорится в сообщении пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения столицы.

В разных ситуациях нужно подготовить разные документы. Например, если человек никогда не работал и впервые ищет, где трудоустроиться, то в такой ситуации необходимо предоставить в Центр занятости документ об образовании.

«Если вы до карантина были самозанятым и никогда не работали по трудовой книжке, то вам помимо документа об образовании необходимо предоставить справку формы КНД 1122035 о постановке на учет и снятии с учета физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход», – говорится в сообщении.

Получить справки можно в электронной форме с помощью официального приложения ФНС России «Мой налог». Если человек никогда не работал по трудовой книжке, но работал по договору ГПХ, то к заявке на постановку на учет нужно прикрепить документ об образовании, договор ГПХ, акт о выполненных работах.

В случае если человек был индивидуальным предпринимателем (ИП) и ранее никогда не работал по трудовой книжке, то необходимо предоставить документ об образовании и свидетельства о постановке и снятии с учета в качестве ИП.

Если трудовой книжки на руках нет (например, она осталась у работодателя), то рекомендуется обратиться к работодателю и запросить у него свою трудовую. Он обязан ее выдать.

В случае, если человек работал по трудовому договору, то трудовая книжка является основным документом, подтверждающим трудовую деятельность и стаж. Ее нужно предоставить в службу занятости, чтобы решить вопрос о признании безработным.