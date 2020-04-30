РИАМО - 30 апр. На майских праздниках на территории Московской области будет усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции жителями, в этой работе задействуют более 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов и органов власти, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Впереди майские праздники, нас ждут долгие выходные, многие москвичи приедут в область на дачи, в этой связи для контроля соблюдения режима самоизоляции планируется ежедневно задействовать свыше 5,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов и около 700 сотрудников органов государственной власти Московской области», - сказал зампредседателя правительства региона - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Основные усилия полицейские направят на обеспечение общественного порядка на улицах городских округов. Работа ГИБДД продолжится на 84 постах на въездах в подмосковные города. 400 экипажей Росгвардии будут патрулировать регион, в том числе на территориях СНТ. МЧС совместно с сотрудниками «Мособллеса» обеспечат контроль в лесопарковых зонах с целью недопущения несанкционированного разведения костров и организации пикников.

Рейды пройдут во всех муниципальных образованиях Подмосковья, особое внимание уделят густонаселенным городским округам с большим количеством зараженных коронавирусом. Гражданам, нарушившим режим самоизоляции без веской причины, будет грозить наказание в виде штрафа.

За нарушение требований режима повышенной готовности на территории региона действует штраф от 4 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч на должностных лиц и от 200 тысяч на юридических лиц.

С начала недели сотрудниками ГИБДД проверено более 156 тысяч транспортных средств. С 27 по 29 апреля выявлено порядка 2 тысяч нарушений режима самоизоляции в Подмосковье. Наряду с правоохранительными органами, Госадмтехнадзором Московской области, министерством транспорта и дорожной инфраструктуры региона к контролю соблюдения режима самоизоляции также активно приступили сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия, Государственной жилищной инспекции и ГКУ «Мособллес».

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- В Москве за сутки скончались 47 пациентов с подтвержденным коронавирусом, у них также была пневмония.



- В больницах столицы на сегодняшний день 17 тысяч человек лежат с коронавирусной инфекцией.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Премьер‑министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом.

Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег.

- Продажу медицинских масок в одни руки могут ограничить в Подмосковье. Это необходимо, чтобы не вызвать дефицит товара в регионе.

- Еще 500 тысяч масок планируют раздать бесплатно жителям Подмосковья. В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение медицинских масок.

- Самые важные новости дня в карточках

- Волонтерам разрешили бесплатную парковку в Москве. На них частично распространили программы поддержки, предусмотренные для врачей, борющихся с Covid-19

- В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение масок. Их надо будет носить в общественном транспорте, магазинах и везде, где человек соприкасается с другими.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.