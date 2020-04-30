РИАМО - 30 апр. В четверг общее число пассажиров в автобусах Подмосковья сократилось на 79%, количество пассажиров льготных категорий сократилось на 84%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В автобусах не было пассажиров старше 65 лет. Среди пассажиров на 99% снизилось число школьников, а число пассажиров льготных категорий сократилось на 84% по сравнению с началом марта», – говорится в сообщении.

Общее число пассажиров в автобусах Подмосковья по сравнению с началом марта снизилось на 79%.

Для передвижения на общественном транспорте все жители Московской области должны получить цифровой пропуск на портале госуслуг. Для поездок карты «Стрелка», «Тройка», социальные карты необходимо внести в цифровой пропуск. В транспорте Московской области временно приостановлена оплата банковскими картами.