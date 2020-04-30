РИАМО - 30 апр. В период карантина по Covid-19 в Подмосковье будут проводиться только плановые профилактические и ремонтные работы, чтобы предотвратить аварийные ситуации с перебоями электроэнергии, в остальных случаях действует режим «технологической тишины», говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства энергетики.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что подобная корректировка графиков отключений позволяет создать комфортные условия для граждан, находящихся временно дома, а также будет способствовать снижению скорости распространения коронавирусной инфекции.

«Графики предстоящих отключений электрической энергии крупнейших энергокомпаний Подмосковья – «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» размещены на главной странице официального сайта министерства: minenergo.mosreg.ru. Они могут меняться в зависимости от мер, вводимых в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе», – говорится в сообщении.

В случае отключения электричества можно обратиться в ЕДДС по номеру 112 либо в круглосуточную дежурную службу министерства энергетики Подмосковья по телефону: +7 (498) 602-31-65.

Ранее предприятия топливно-энергетического комплекса в Московской области продлили режим «технологической тишины», который объявили еще в марте, до 11 мая. Режим будет действовать до отмены ограничительных мер по коронавирусу. После этого плановые работы проведут по графикам, опубликованным на сайте министерства.