РИАМО - 30 апр. Мужчина признался в убийстве девушки в 2010 году в подмосковном Протвине, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

Мужчина, обвиняемый в убийстве молодой девушки, предоставил протокол явки с повинной. В нем указано, что он вместе со знакомым совершил убийство еще одной девушки в 2010 году.

«Следователем и криминалистом в составе следственно-оперативной группы был осуществлен выезд в лесной массив в городском округе Протвино. В указанном обвиняемым месте вблизи гаражного кооператива в земле были обнаружены костные останки человека», – говорится в сообщении.

В данный момент по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проверяются показания, данные обвиняемым.

Для установления личности человека и причины смерти были назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.