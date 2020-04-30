РИАМО - 30 апр. В апреле в Центр управления регионом поступило 123 обращения, касающиеся вопросов безопасности, ритуальных услуг, а также по другим тематикам, входящих в компетенцию Главного управления региональной безопасности Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Больше всего обращений поступило из Мытищ Подольска и Балашихи.

«В ЦУР за апрель поступила 41 жалоба о продаже наркотиков, 58 вопросов касались системы «Безопасный регион», 24 обращения зарегистрировано по направлению «погребение и похоронное дело», – отметил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Кроме того, в этом месяце специалисты ЦУРа зафиксировали и направили на блокировку в Роскомнадзор восемь противоправных сайтов, распространяющих наркотические вещества на территории Московской области. За месяц, по обращениям жителей, в городском округе Химки установлено 27 видеокамер системы «Безопасный регион».