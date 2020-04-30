РИАМО - 30 апр. Спасатели Реутовского пожарно-спасательного гарнизона нашли необычный способ поздравить ветерана службы с профессиональным праздником в условиях пандемии, они поднялись к окну его квартиры с помощью коленчатого подъемника, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Сотрудники Реутовского пожарно-спасательного гарнизона поздравили ветерана пожарной охраны Валерия Николаевича Овсянникова необычным способом - с помощью коленчатого подъемника они поднялись на уровень шестого этажа, к балкону его квартиры и вручили подарки», - говорится в сообщении.

Овсянников служил в пожарной охране 20 лет. Он окончил Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР в 1970 году, после чего его приняли на должность начальника караула военизированной пожарной части № 12 Фрязина Московской области.

Спустя еще четыре года он был назначен начальником Павлово-Посадского отделения пожарной охраны. В 1979 году перешел в Управление пожарной охраны ГУВД Мособлисполкома на должность начальника отделения отдела государственного пожарного надзора. В 1990 году стал заместителем начальника Управления пожарной охраны ГУВД Мособлисполкома и с этой должности в 1996 году ушел на пенсию.

За время службы он неоднократно удостаивался ведомственных наград, в том числе двух медалей «За отвагу на пожаре», медалей «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени, знака «Отличный пожарный».

На территории Подмосковья на сегодняшний день осуществляют деятельность 28 ветеранские организации, которые объединяют 2 тысячи ветеранов пожарной охраны, 12 из них - ныне здравствующие ветераны Великой Отечественной войны. Главное управление МЧС России по Московской области помнит и чтит своих ветеранов, и никто из них не останется без внимания.

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