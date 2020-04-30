РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 апр. В Домодедове на майские праздники закроют площадь 30-летия Победы и площадь у Главпочтамта, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Обустроенные для жителей округа площади – перед Главпочтамтом и площадь 30-летия Победы – в дни майских праздников закроются для прогулок. Такое решение было принято, чтобы избежать опасного скопления людей в выходные дни», - говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства и призывают оставаться дома.