РИАМО - 1 мая. Жители Подмосковья старше 65 лет, которые проживают одни и не работают, с пятницы ежемесячно будут получать выплаты в 1 тысячу рублей.

Как отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, выплата будет назначена автоматически, никаких заявлений льготникам писать нет необходимости. Ежемесячно новую выплату будут получать порядка 220 тысяч человек.

Если выплата не поступила, значит, данные льготника отсутствуют в базе получателей мер социальной поддержки в Подмосковье. Для этого нужно будет после нормализации эпидемиологической обстановки обратиться в социальную защиту населения и специалисты произведут выплату.

В Московской области действует режим обязательной самоизоляции по 11 мая. Жителям региона можно покидать дома только в случае крайней необходимости.