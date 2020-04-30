РИАМО - 30 апр. Количество обращений к уполномоченному по правам ребенка в Московской области из-за семейных конфликтов, увеличилось в 1,5 раза за период самоизоляции, сообщила в четверг подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

«Количество обращений, связанных с семейными конфликтами, вот за два месяца режима самоизоляции в мой адрес выросли в 1,5 раза, на 58%», - сказала Мишонова в эфире радио «Вести ФМ».

По ее словам, чаще всего обращения касаются конфликтов между членами семьи, разводов родителей, а также прав ребенка на общение с родственниками.

Мишонова отметила, что на сегодняшний день в России почти в два раза увеличилось количество случаев обращения в полицию и в больницы в связи с ножевыми ранениями. Кроме того, в марте наблюдается незначительный прирост по разводам.

«У нас в этом году за период январь-март браков было зарегистрировано 156 699 в России, а разводов уже на конец марта, на тот момент, когда ЗАГСы перестали работать на разводы, зарегистрировано было 142 056. Это чуть больше чем в прошлом году, но пока нет статистики за апрель и май», - добавила Мишонова.

Представитель пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в регионе сообщил РИАМО, что всего за период режима самоизоляции поступило 287 обращений, в то время как за аналогичный период 2019 года было рассмотрено 278 обращений (рост – чуть более 3%).

В этот период почти в два раза выросло количество обращений, связанных с взысканием алиментов (в сравнении с тем же периодом 2019 года на 78%). Кроме того, в четыре раза увеличилось число обращений, связанных с оформлением социальных пособий.

«Всего за четыре месяца 2020 года уполномоченным рассмотрено 594 обращения (аналогичный период прошлого года - 506 обращений), дано 849 консультаций по телефону (за весь 2019 год – 1131 консультация)», - уточнил собеседник агенства.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- В Москве за сутки скончались 47 пациентов с подтвержденным коронавирусом, у них также была пневмония.



- В больницах столицы на сегодняшний день 17 тысяч человек лежат с коронавирусной инфекцией.

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- Премьер‑министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом.

Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег.

- Продажу медицинских масок в одни руки могут ограничить в Подмосковье. Это необходимо, чтобы не вызвать дефицит товара в регионе.

- Еще 500 тысяч масок планируют раздать бесплатно жителям Подмосковья. В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение медицинских масок.

- Самые важные новости дня в карточках

- Волонтерам разрешили бесплатную парковку в Москве. На них частично распространили программы поддержки, предусмотренные для врачей, борющихся с Covid-19

- В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение масок. Их надо будет носить в общественном транспорте, магазинах и везде, где человек соприкасается с другими.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

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- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

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- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

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