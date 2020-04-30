РИАМО - 30 апр. В Московской области малый и средний бизнес, пострадавший из-за коронавируса, может воспользоваться специальным предложением на размещение наружной рекламы, сообщил первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук.

Он отметил, что к инициативе компании «Восток-Медиа» по предоставлению бесплатных рекламных площадей присоединилось рекламное агентство Transit Media Group (TMG), размещающее рекламу на подмосковном транспорте.

«Очень важно отметить, что к инициативе компании «Восток-Медиа» присоединяются другие социально ответственные представители бизнеса наружной и транзитной рекламы. Я уверен, что такая помощь малым и средним предпринимателям в сегодняшних непростых условиях очень важна», — сказал Менчук.

По его словам, любая компания малого или среднего бизнеса имеет возможность получить на трехмесячный срок до 10 рекламных поверхностей: от одной до пяти на статичных конструкциях компании «Восток-Медиа» и до пяти рекламных поверхностей на подмосковном транспорте от оператора рекламы на транспорте - компании TMG.

Не нужно платить за аренду рекламных поверхностей, оплатить необходимо только печать и монтаж. Срок запуска рекламной кампании с момента получения макетов составляет от трех до семи дней.