РИАМО - 1 мая. В пруд Московского нефтеперерабатывающего завода с наступлением тепла вернулась семья белых лебедей, всю зиму птицы провели в вольере, где за ними ухаживали работники предприятия, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

Традиционно за возвращением пернатых наблюдают местные жители, однако в этом году из-за режима самоизоляции мероприятие прошло без зрителей.

«Перед возвращением птиц в водоем, их осмотрели и привили орнитологи, специалисты отметили прекрасное самочувствие животных. Зимой для лебедей был сформирован особый рацион питания, в который входили овощи, свежая зелень, озимая пшеница», - говорится в сообщении.

Для комфортной жизни птиц на пруду МНПЗ размещены деревянные плоты с домиками. В 2018 году одна из пар белых лебедей принесла потомство – пять птенцов. Часть из них теперь живет в Московском зоопарке.

Это уже пятое поколение птиц. В водоеме также живут пресноводные черепахи и водится рыба. В одно время с лебедями в пруд вернулись утки и чайки.

Всего в Юго-Восточном округе столицы насчитывается больше 160 видов птиц, в том числе 30 видов из Красной книги Москвы.