РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска выбрали победителей муниципального этапа конкурса рисунков «Дорогами Победы», посвященного транспорту в годы Великой Отечественной войны, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск в Доме детского творчества «Контакт» подвели итоги муниципального этапа конкурса творческих работ «Дорогами Победы», посвященного транспорту в годы Великой Отечественной войны. Победителями стали обучающиеся из лицея № 1 (Львовский) и школы № 25. Рисунки победителей отправят на областной конкурс «Дорогами войны», а фотографии лучших творческих работ разместят на сайте МБУ ДО ДДТ «Контакт», - говорится в сообщении.

Конкурс проводился дистанционно с 9 по 29 апреля, на него были представлены 632 творческие работы обучающихся из 35 образовательных организаций. Выбирали лучшие работы в двух номинациях: рисунок по теме «Моя родная улица в годы Великой Отечественной войны» и «Боевая техника времен Великой Отечественной войны».

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>