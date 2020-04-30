РИАМО - 30 апр. В Балашихе, Красногорске, Мытищах, Химках, Коломне и Королеве за сутки выявили больше всего в Подмосковье новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб.

В Подмосковье за весь период пандемии выявили 11 710 случаев коронавируса. Выздоровели 430 человек, скончались 93 пациента.

В Балашихе зафиксировали 81 новый случай коронавируса, в Красногорске – 47, в Мытищах – 35, в Химках - 32, в Коломне – 30, в Королеве – 29.

В Воскресенске зарегистрировали 27 новых случаев заражения, в Одинцове и Шатуре – по 26, в Пушкине – 25.

Кроме того, 25 новых случаев выявили в Ивантеевке, в Дмитрове – 24, в Долгопрудном, Лобне и Серпухове – по 23, в Люберцах – 21, в Сергиевом Посаде – 19, в Орехово-Зуеве – 18, в Истре, Солнечногорске и Клину – по 14, в Луховицах, Реутове и Чехове – по 11, в Домодедове и Краснознаменске – по 10.

В Дзержинском и Можайске выявили по девять новых случаев, во Власихе, Подольске и Рузе – по семь, в Зарайске, Павловском Посаде и Шаховской – по шесть, в Егорьевске, Ленинском округе и Озерах – по пять, в Раменском и Ступине – по четыре, в Богородском округе, Жуковском, Наро-Фоминске, Протвине, Фрязине, Щелкове – по три, в Пущине, Серебряных Прудах – по два, в Лыткарине, Черноголовке и Электростали – по одному.

За весь период в Подмосковье зафиксировали более 2 тысяч случаев заражения не у жителей региона, 1019 человек из них из столицы.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- В Москве за сутки скончались 47 пациентов с подтвержденным коронавирусом, у них также была пневмония.



- В больницах столицы на сегодняшний день 17 тысяч человек лежат с коронавирусной инфекцией.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Премьер‑министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом.

Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег.

- Продажу медицинских масок в одни руки могут ограничить в Подмосковье. Это необходимо, чтобы не вызвать дефицит товара в регионе.

- Еще 500 тысяч масок планируют раздать бесплатно жителям Подмосковья. В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение медицинских масок.

- Самые важные новости дня в карточках

- Волонтерам разрешили бесплатную парковку в Москве. На них частично распространили программы поддержки, предусмотренные для врачей, борющихся с Covid-19

- В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение масок. Их надо будет носить в общественном транспорте, магазинах и везде, где человек соприкасается с другими.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.