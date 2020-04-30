РИАМО - 30 апр. В московском районе Отрадное ликвидировали самострой на автостоянке медучреждения, на который ранее поступила жалоба от местного жителя, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Согласно договору аренды, данная территория предоставлена только для размещения автостоянки транспорта сотрудников и пациентов поликлиники, без права коммерческого использования. Условиями аренды также установлен запрет на возведение временных и капитальных сооружений.

«Арендатор проигнорировал установленные ограничения и запреты и нарушил условия договора - на территории незаконно были размещены пункт охраны, бытовки, забор и шлагбаум, в связи с чем был привлечен к административной ответственности», - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Самострой демонтирован арендатором земельного участка самостоятельно.