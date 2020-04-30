РИАМО - 30 апр. На кладбище рядом с деревней Архангельское в Рузском городском округе мужчина поджег венки и искусственные цветы на могиле женщины, злоумышленник сделал это из чувства мести к родственникам умершей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД по Московской области.

В дежурную часть полиции с заявлением обратилась местная жительница, сестра умершей. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель, бывший сожитель усопшей.

«Находящиеся на могиле венки и цветы мужчина поджег зажигалкой из чувства мести к родственникам умершей», – сказала Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.