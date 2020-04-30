РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 апр. Двадцать пять протоколов составили в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции, в подмосковном Красногорске за день, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.
В четверг в рейд по проверке режима самоизоляции вышли 12 патрулей, состоящих из инспекторов регионального Госадмтехнадзора, спасателей и сотрудников УМВД России по горокругу Красногорск. Проверки состоялись на территории ПКиО «Ивановские пруды», микрорайонов Райцентр, Павшинская пойма и Изумрудные холмы, поселка Нахабино, деревни Гольево, вблизи железнодорожной станции Павшино и станции метро «Мякинино».
«Сегодня мы провели третий по счету рейд. По его итогам было составлено 25 протоколов в отношении граждан и оформлено четыре уведомления в отношении юридических лиц», - сообщил заместитель начальника территориального отдела № 29 Госадмтехнадзора Московской области Дмитрий Гудков.
Он добавил, что по итогам трех рейдов сотрудники надзорных органов составили 123 протокола в отношении граждан по фактам нарушения ими КОАП, 68 граждан были привлечены к административной ответственности. Им выписаны штрафы в размере 4 тысячи рублей.
Гудков отметил, что в отношении юридических лиц также идут проверки с целью выявления тех, кто продолжает свою деятельность вопреки постановлению губернатора региона. В отношении них по итогам рейдов составлено 23 протокола и 71 уведомление. Для юридических лиц, допустивших нарушение, предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
«Во время майских праздников патрулирование округа будет усилено», - заключается в материале.
Текстовая трансляция
30 АПРЕЛЯ
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