РИАМО - 30 апр. Власти городского округа Истра намерены восстановить историческую справедливость в отношении бойцов, погибших в окрестностях деревни Падиково в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В березовой роще вблизи храма Александра Невского, по некоторым данным, похоронены девять воинов Красной Армии, павших в окрестностях села в ходе битвы за Москву осенью-зимой 1941-42 годов.

По другим источникам, на территории рощи может быть захоронено до тысячи бойцов. Ситуация осложняется тем, что земельный участок, где расположена роща, находится в частной собственности», - говорится в сообщении.

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы глава городского округа Истра Татьяна Витушева посетила братское захоронение и рассказала о том, какие шаги уже предприняты для восстановления исторической справедливости.

«Документация по захоронению была утеряна много лет назад, а предварительные данные разнятся. Для того, чтобы дать официальный ответ на вопрос о том, сколько воинов здесь захоронено, я, как глава городского округа Истра, направила запрос в министерство обороны. Официального ответа мы пока не получили", - сказала Витушева.

Она опровергла информацию о том, что на участке планировалось строительство.

«За разрешением на проведение здесь каких-либо работ в администрацию округа никто не обращался, разрешающих документов не выдавалось» - отметила глава округа.

Она подчеркнула, что территория воинского кладбища в принципе не может быть застроена, независимо от того, сколько солдат здесь похоронено.

Собственник земельного участка, Юрий Якубов, также подтвердил, что никакое строительство здесь не ведется. Несколько лет назад на участке производились раскопки, по итогам которых 43 бойца были перезахоронены на братском кладбище в соседней Павловской Слободе.

Председатель Главного управления культурного наследия правительства Московской области Валерия Березовская уточнила, что ведомство делало запрос в министерство обороны, в прокуратуру по факту отчуждения земельного участка. По ее мнению, последнюю точку в этой истории должна поставить историко-культурная экспертиза.

Руководство Музея отечественной военной истории считает, что в роще необходимо создать мемориальную памятную зону, увековечивающую подвиг погибших бойцов.

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