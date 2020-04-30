РИАМО - 30 апр. В деревне Петрищево Рузского городского округа в преддверии Дня Победы откроют музей, посвященный Зое Космодемьянской, сам музей может стать местом поклонения женщинам-героиням, воевавшим в Великую Отечественную войну, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Большая работа ведется, мы очень серьезные ресурсы туда направили. Тот музей, который был построен в 1956 году, был уже совсем на боку - прогнили доски и бревна. Сейчас там будет не просто красиво, но и содержательно. В преддверии 9 Мая мы его откроем», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, Зоя Космодемьянская в жизни наших современников и их внуков должна остаться символом мужества и женской стойкости благодаря музею.

«Все сделаем так, чтобы Петрищево стало местом поклонения женщинам-героям», - добавил губернатор.

Во время открытия музейного комплекса, которое состоится 8 мая в ТВ-формате, артисты Нонна Гришаева и Сергей Безруков, пианист Денис Мацуев расскажут о некоторых его экспонатах и залах.