РИАМО - 30 апр. Московский зоопарк продлил действие акции по продаже льготных билетов, с 26 марта по 11 мая их можно приобрести на официальном сайте за 500 рублей, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

«Вне акции входной билет стоил 600 рублей в будние дни и 800 рублей в выходные и праздничные дни. Билеты будут действовать с момента официального окончания карантина и открытия Московского зоопарка и до конца года. Ждем вас, дорогие друзья!» – говорится в сообщении.

Также зоопарк продолжает выкладывать съемки кормлений и тренингов, лекции и зарисовки из жизни питомцев. Сейчас проводятся необходимые генеральные уборки к летнему сезону, проверяются водные системы, наполняются бассейны. В вольерах обновляют грунт и подсеивают новую траву.

Животные сейчас гуляют на улицах – это слоны, фламинго, жирафы и капибары, скоро к ним присоединятся сурикаты. Все питомцы чувствуют себя хорошо, живут согласно обычным ритмам и ждут возвращения посетителей.

Льготные билеты за 500 рублей можно приобрести на официальном сайте зоопарка.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Московский зоопарк временно приостановил работу для посетителей. Время закрытия продлили по 11 мая.